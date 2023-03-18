Мобілізація жінок та повістки у Дії: Маляр розвінчала основні фейки російської пропаганди

Березень, 18 в 18:56

Кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та міфи, зокрема відпрацьовують тему дискредитації мобілізації.

Про це у Telegram повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

– Так, знову на порядок денний проросійських телеграм-каналів повернулись меседжі про мобілізацію жінок. Здавалось би, вже стільки раз ця тема не отримувала високої зацікавленості, проте вони наполегливо намагаються її “розкрутити”, попри відсутність успіхів, – написала вона.

Заступниця міністра зазначила, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків, і не направляють без їхньої згоди на передній край.

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– Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку – це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років, – пояснила Маляр.

Також постійно шириться інформація, що нібито через Дію будуть видавати повістки. Це теж не є правдою – питання це не опрацьовується.

Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

– Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання, – каже Маляр.

Вона повідомила, що якщо людину без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, то вона має звернутися за телефонами гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

– Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив, – говорить Маляр.

Крім того, треба знати, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Схід.