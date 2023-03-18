Увольнение Шкарлета и Рябикина: Шмыгаль анонсировал кадровые изменения на следующую неделю
На заседании фракции политической партии Слуга народа обсудили кадровые изменения в правительстве на следующую неделю, в частности увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что на его место будет назначен Оксен Лисовой.
При этом постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в Верховной Раде Украины уже зарегистрировано заявление об отставке Шкарлета.
Кроме того, планируется увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Его место займет Александр Камышин.
— Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины, — сообщил Шмыгаль.
По Рябикину и Федорову в Раде также зарегистрированы соответствующие заявления.
К слову, Факты ICTV публиковали ранее биографию Оксена Лисового.