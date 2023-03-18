Увольнение Шкарлета и Рябикина: Шмыгаль анонсировал кадровые изменения на следующую неделю

Март, 18 в 16:48

На заседании фракции политической партии Слуга народа обсудили кадровые изменения в правительстве на следующую неделю, в частности увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на его место будет назначен Оксен Лисовой.

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При этом постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в Верховной Раде Украины уже зарегистрировано заявление об отставке Шкарлета.

Кроме того, планируется увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Его место займет Александр Камышин.

— Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины, — сообщил Шмыгаль.

По Рябикину и Федорову в Раде также зарегистрированы соответствующие заявления.

К слову, Факты ICTV публиковали ранее биографию Оксена Лисового.