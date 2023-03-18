Март, 18 в 2:21

Новым министром образования и науки Украины, скорее всего, может стать директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Об этом ранее сообщил нардеп Ярослав Железняк и ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Кто может сменить Сергея Шкарлета на посту главы МОН и что известно об Оксене Лисовом — читайте на Фактах ICTV.

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Оксен Лисовой родился в 1972 году в Киевской области. Отец Лисового Василий Лисовой — был философом и правозащитником. Мать — Вера Лисова-Гриценко, работала педагогом. Во время Советского Союза отец был отправлен в Сибирь, куда впоследствии переехала и вся семья.

Оксен Лисовой в интервью Вікнам вспоминал, что война с имперскостью в России началась еще со времен репрессий в отношении отца.

— Участие в войне против империи, не по своей воле, я начал принимать за неделю до своего рождения. Именно тогда КГБ арестовало моего отца — ученого, интеллектуала, выдающегося философа-логика, очень смелого и честного человека Василия Лисового. За свою интеллектуальную деятельность он получил в общей сложности 11 лет тюрем и ссылок в Сибирь. Соответственно я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду, — говорил он.

Обучение для Оксена Лисового проходило в Решетиловском художественном училище народных промыслов по специальности художник-керамист, а также в Киевском государственном институте культуры по специальности библиотечно-информационные системы.

После завершения обучения Оксен работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме, а также был тренером по фехтованию и поддерживал деятельность общественной юношеской организации Січ.

Оксен Лисовой работал на руководящей должности в генеральной дирекции ОАО Укртелеком, но в течение последних 19 лет является директором Малой академии наук.

После начала полномасштабной войны с Россией ушел на фронт добровольцем в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск и продолжил выполнять служебные обязанности директора МАН Украины.

Оксен женат, вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Ранее о том, что должность министра образования и науки планирует покинуть Сергей Шкарлет, писали украинские СМИ.

Фото: Оксен Лісовий