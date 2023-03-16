Вычеркнули из документов. Оккупационные власти “ЛНР” на официальном уровне признали уничтожение города Попасная

Март, 16 в 11:11

Оккупационные власти так называемой ЛНР в своей документации перестали указывать существование города Попасная Луганской области, который в 2022 году разгромили российские войска.

Об этом сообщают в Луганской ОГА.

– В так называемой “ЛНР” введены в действие “законы Об административно-территориальном устройстве” и Об образовании на территории ЛНР городских и муниципальных округов”. В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из перечней нет Попасной, – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне.

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– Населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам. Можно считать, что хоть одно свое обещание россияне выполнили, – добавили в ОВА.

Также отмечается, что при устройстве на работу, в частности, в государственные и муниципальные органы, и оформлении социальных выплат требования захватчиков становятся жестче. Они все чаще требуют, кроме паспорта РФ, еще и прекращения украинского гражданства.