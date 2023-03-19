Не беруть на роботу без паспорта РФ. В “ЛНР” окупанти змушують жителів відмовлятися від українськго громадянства

Березень, 19 в 11:07

Жителів так званої “ЛНР” шантажують прискоренням відмови від громадянства України, а у Рубіжному залишають на роботі виключно з паспортом РФ.

Про це повідомляють в Луганській ОВА.

– Швидкоруч складений й ухвалений закон, що дозволяє вийти з українського громадянства, оминаючи всі передбачені строки і процедури, опубліковано та уведено в дію, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в ОВА, відтепер, за думкою загарбників, жителі окупованої території не вважається громадянином України, з моменту подачі відповідної заяви, а не її розгляду і прийняття рішення.

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– Тобто громадянин будь-якої іншої країни може це зробити виключно на загальних засадах, від українців, що мають реєстрацію на території РФ, цього взагалі не вимагають робити. А от жителів так званої “ЛНР” вимушують поспішати, – зауважили в ОВА.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ЛНР” у своїй документації перестала вказувати існування міста Попасна Луганської області, яке у 2022 році розгромили російські війська.