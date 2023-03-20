Март, 20 в 6:07

Российский враг не оставляет попыток захватить Бахмут и хочет оттянуть украинские войска в сторону Угледара.

Карта боевых действий в Украине на 20.03.2023

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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За сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариково, Волфино и Степок Сумской области и Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодязное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг без успеха пытался наступать на населенные пункты: Новоселовское, Кременная и Белогоровка.

Артиллерией обстреливались Веселое, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спирное Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов: Ольговское, Чаривне, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и город Херсон.

Потери РФ в войне на 20.03.2023:

личного состава — около 165 610 (+700) человек ликвидировано,

танков — 3537 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед,

артиллерийских систем — 2577 (+9) ед,

РСЗО — 507 ед,

средств ПВО — 270 (+2) ед,

самолетов — 305 ед,

вертолетов — 290 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1) ед,

крылатых ракет — 907 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед,

специальной техники — 265 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 390-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.