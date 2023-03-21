Кулеба обсудил с президентом Европарламента создание трибунала по преступлению агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Европарламента Роберта Метсола провели телефонный разговор, в котором обсудили создание трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.
Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.
Кулеба отметил, что призвал Европарламент и дальше сохранять активную позицию в борьбе с безнаказанностью.
— В продолжение соответствующей резолюции Европарламента мы скоординировали шаги по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, — говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коалиция, которая работает над созданием трибунала, насчитывает уже 33 страны.
Генпрокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии РФ. Он должен начать работу летом 2023 года.