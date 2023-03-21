Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Кулеба обсудил с президентом Европарламента создание трибунала по преступлению агрессии РФ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Европарламента Роберта Метсола провели телефонный разговор, в котором обсудили создание трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

Кулеба отметил, что призвал Европарламент и дальше сохранять активную позицию в борьбе с безнаказанностью.

Сейчас смотрят

— В продолжение соответствующей резолюции Европарламента мы скоординировали шаги по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коалиция, которая работает над созданием трибунала, насчитывает уже 33 страны.

Генпрокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии РФ. Он должен начать работу летом 2023 года.

Читайте
РФ совершила в Украине многочисленные военные преступления и не только – отчет комиссии ООН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка