Март, 22 в 20:33

На Херсонщине уменьшили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и длиться до 6:00.

Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах населенных пунктов.

Сейчас смотрят

В ОВА просят местных жителей учесть это, планируя свой день.

После деоккупации правобережной части области 16 ноября 2022 года было объявлено о введении комендантского часа с 19:00 до 6:30.

Ранее стало известно о сокращении продолжительности комендантского часа в Киеве. С 26 марта 2023 года он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Источник: Херсонская ОВА