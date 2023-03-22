На Херсонщине с 24 марта изменится время комендантского часа
На Херсонщине уменьшили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и длиться до 6:00.
Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах населенных пунктов.
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В ОВА просят местных жителей учесть это, планируя свой день.
После деоккупации правобережной части области 16 ноября 2022 года было объявлено о введении комендантского часа с 19:00 до 6:30.
Ранее стало известно о сокращении продолжительности комендантского часа в Киеве. С 26 марта 2023 года он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.
Источник: Херсонская ОВА