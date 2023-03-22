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Факты / Україна

На Херсонщине с 24 марта изменится время комендантского часа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Херсонська область

На Херсонщине уменьшили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и длиться до 6:00.

Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах населенных пунктов.

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В ОВА просят местных жителей учесть это, планируя свой день.

После деоккупации правобережной части области 16 ноября 2022 года было объявлено о введении комендантского часа с 19:00 до 6:30.

Ранее стало известно о сокращении продолжительности комендантского часа в Киеве. С 26 марта 2023 года он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.

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Источник: Херсонская ОВА

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