Березень, 22 в 20:33

На Херсонщині зменшили тривалість комендантської години. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00.

Під час комендантської години жителям області заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів.

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В ОВА просять місцевих мешканців врахувати це, плануючи свій день.

Після деокупації правобережної частини області 16 листопада 2022 року було оголошено про запровадження комендантської години з 19:00 до 6:30.

Раніше стало відомо про скорочення тривалості комендантської години у Києві. З 26 березня 2023 року вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Джерело: Херсонська ОВА