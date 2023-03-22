На Херсонщині з 24 березня зміниться час комендантської години
На Херсонщині зменшили тривалість комендантської години. Про це повідомили у Херсонській ОВА.
З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00.
Під час комендантської години жителям області заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів.
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В ОВА просять місцевих мешканців врахувати це, плануючи свій день.
Після деокупації правобережної частини області 16 листопада 2022 року було оголошено про запровадження комендантської години з 19:00 до 6:30.
Раніше стало відомо про скорочення тривалості комендантської години у Києві. З 26 березня 2023 року вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.
Джерело: Херсонська ОВА