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Факты / Україна

В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, силы ПВО сбили три беспилотника

Бедрак Виктория, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Во время ночной атаки дронами в Житомирской области был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко.

Указано, что три вражеских беспилотника были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

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Жертв и пострадавших нет.

Ночью 22 марта российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар беспилотниками типа Shahed-136. Всего враг запустил 21 дрон, 16 из них украинские защитники уничтожили.

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