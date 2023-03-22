В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, силы ПВО сбили три беспилотника
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Во время ночной атаки дронами в Житомирской области был поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко.
Указано, что три вражеских беспилотника были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.
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Жертв и пострадавших нет.
Ночью 22 марта российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар беспилотниками типа Shahed-136. Всего враг запустил 21 дрон, 16 из них украинские защитники уничтожили.