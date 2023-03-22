Март, 22 в 15:30

Ночью 22 марта российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар беспилотниками типа Shahed-136.

БПЛА оккупанты запустили из Брянской области РФ.

Обновлено в 15:30. Число жертв из-за ночной атаки в Киевской области возросло до семи, сообщила спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Виктория Рубан.

Сейчас смотрят

По ее словам, из-под завалов общежития в Ржищеве достали тела еще трех человек.

Работы на месте обстрела продолжаются.

Обновлено в 10:54. Фактам ICTV в полиции Киевской области сообщили о четвертом погибшем в результате вражеского обстрела Ржищева.

Тело 40-летнего мужчины достали с пятого этажа. Он не спустился в укрытие во время воздушной тревоги.

Обновлено в 10:48. В Ржищеве Киевской области полицейские и работники экстренных служб эвакуировали более 200 человек.

Более 20 человек госпитализированы в больницу.

Судьба еще пяти человек не известна, отмечает начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Обновлено в 09:55. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово “мир” в Москве, там отдают очередной приказ о преступных ударах по Украине.

Так ночной обстрел прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, реально приближает мир успех украинских сил на земле, в небе и в море.

– Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность, – отмечает президент Украины.

Обновлено в 09:26. В Житомирской области подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника.

Разрушениям подвергся один из объектов инфраструктуры региона.

Жертв и пострадавших нет.

Обновлено в 09.00. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, вражеские дроны разрушили четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея в Ржищеве Киевской области.

В учебном заведении после вражеской атаки вспыхнул пожар, охватив 330 кв. м площади.

В 06:50 возгорание было ликвидировано.

Обновлено в 08:47. Как сообщили в Офисе генпрокурора, среди трех погибших в Киевской области – водитель скорой медицинской помощи, приехавший на вызов.

Среди семи пострадавших, госпитализированных в медицинское учреждение, есть 11-летний ребенок.

Продолжается поиск трех гражданских, которые могут находиться под завалами.

Обновлено в 08:20. По меньшей мере три человека погибли и семеро получили ранения в результате ночной атаки дронами в Киевской области.

Как сообщили в областной военной администрации, вражеские беспилотники повредили гражданский объект, после чего вспыхнул пожар.

В 05:50 возгорание было локализовано.

На месте работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и другие экстренные службы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Обновлено в 08:15. В воздушном пространстве вокруг Киева ночью 22 марта было обнаружено около восьми вражеских беспилотников типа Shahed.

Все баражирующие боеприпасы успешно уничтожены силами ПВО.

Обновлено в 08:05. В Хмельницкой области попаданий во время ночной воздушной тревоги не зафиксировано.

Как сообщили в областной военной администрации, силы противовоздушной обороны результативно сработали по вражескому объекту.

Обновлено в 07:21. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, по предварительной информации, всего враг запустил 21 дрон.

16 из них украинские защитники уничтожили.

Обновлено 03:30. Сообщают о работе ПВО в Черкасской области, а также о повторных взрывах в Житомирской области.

Как пишут мониторинговые Telegram-каналы, БПЛА то появляются, то исчезают с радаров, поскольку летят на низкой высоте.

Обновлено 03:00. По неподтвержденной информации, сильный взрыв прогремел в Обуховском районе Киевской области.

Обновлено 02:20. Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО в области.

Также на Киевщине работают силы противовоздушной обороны. По предварительной информации, в области уничтожили три вражеские цели.

Мониторинговые группы фиксируют движение целей в направлении Ровенской области.

По состоянию на 01:55 воздушная тревога была объявлена в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.