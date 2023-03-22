На Житомирщині пошкоджено об’єкт інфраструктури, сили ППО збили три безпілотники

Березень, 22 в 9:01

Під час нічної атаки дронами на Житомирщині було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив глава Житомирської ОВА Віталій Бунченко.

Зазначено, що три ворожі безпілотники було збито підрозділами протиповітряної оборони.

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Жертв та постраждалих немає.

Уночі 22 березня російські війська завдали чергового масованого авіаційного удару безпілотниками типу Shahed-136. Загалом ворог запустив 21 дрон, 16 із них українські захисники знищили.