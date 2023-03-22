Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Житомирщині пошкоджено об’єкт інфраструктури, сили ППО збили три безпілотники

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Під час нічної атаки дронами на Житомирщині було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив глава Житомирської ОВА Віталій Бунченко.

Зазначено, що три ворожі безпілотники було збито підрозділами протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Жертв та постраждалих немає.

Уночі 22 березня російські війська завдали чергового масованого авіаційного удару безпілотниками типу Shahed-136. Загалом ворог запустив 21 дрон, 16 із них українські захисники знищили.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка