На Житомирщині пошкоджено об’єкт інфраструктури, сили ППО збили три безпілотники
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Під час нічної атаки дронами на Житомирщині було пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив глава Житомирської ОВА Віталій Бунченко.
Зазначено, що три ворожі безпілотники було збито підрозділами протиповітряної оборони.
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Жертв та постраждалих немає.
Уночі 22 березня російські війська завдали чергового масованого авіаційного удару безпілотниками типу Shahed-136. Загалом ворог запустив 21 дрон, 16 із них українські захисники знищили.