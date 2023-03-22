Март, 22 в 6:36

22 марта в пока оккупированном Севастополе около пяти утра прогремела серия взрывов.

Местные жители утверждают, что взрывы были настолько мощными, что задрожали окна в домах и сработала сигнализация в машинах.

Оккупационные власти традиционно сообщили о работе противовоздушной обороны.

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Захватчики заявляют, что произошла атака воздушными и морскими беспилотниками.

После серии взрывов в бухте Севастополя разгорелся пожар.

Известно, что оккупанты полностью остановили движение морского транспорта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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