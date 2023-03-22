Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Пожар в бухте: в Севастополе раздалась серия взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Пожежа в бухті Севастополя 22 березня 2023

22 марта в пока оккупированном Севастополе около пяти утра прогремела серия взрывов.

Местные жители утверждают, что взрывы были настолько мощными, что задрожали окна в домах и сработала сигнализация в машинах.

Оккупационные власти традиционно сообщили о работе противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Захватчики заявляют, что произошла атака воздушными и морскими беспилотниками.

После серии взрывов в бухте Севастополя разгорелся пожар.

Известно, что оккупанты полностью остановили движение морского транспорта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка