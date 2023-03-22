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Факти / Україна

Пожежа в бухті: у Севастополі пролунала серія вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Пожежа в бухті Севастополя 22 березня 2023

22 березня в поки що окупованому Севастополі близько п’ятої ранку прогриміла серія вибухів.

Місцеві жителі стверджують, що вибухи були настільки потужними, що затремтіли вікна в будинках та спрацювала сигналізація в машинах.

Окупаційна влада традиційно повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Загарбники заявляють, що сталася атака повітряними та морськими безпілотниками.

Після серії вибухів у бухті Севастополя спалахнула пожежа.

Відомо, що окупанти повністю зупинили рух морського транспорту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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