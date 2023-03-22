Пожежа в бухті: у Севастополі пролунала серія вибухів
Потребує перевірки
22 березня в поки що окупованому Севастополі близько п’ятої ранку прогриміла серія вибухів.
Місцеві жителі стверджують, що вибухи були настільки потужними, що затремтіли вікна в будинках та спрацювала сигналізація в машинах.
Окупаційна влада традиційно повідомила про роботу протиповітряної оборони.
Зараз дивляться
Загарбники заявляють, що сталася атака повітряними та морськими безпілотниками.
Після серії вибухів у бухті Севастополя спалахнула пожежа.
Відомо, що окупанти повністю зупинили рух морського транспорту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.