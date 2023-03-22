В Киеве возле детской площадки от взрыва гранаты погиб мужчина — полиция

Март, 22 в 12:51

В Подольском районе Киева погиб 29-летний мужчина. По предварительной информации, у него в руках сдетонировала граната.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.

— Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями, — говорится в сообщении.

Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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