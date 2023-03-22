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Факти / Україна

У Києві біля дитмайданчика від вибуху гранати загинув чоловік – поліція

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Києві біля дитмайданчика від вибуху гранати загинув чоловік – поліція
Фото: Нацполіція

У Подільському районі Києва загинув 29-річний чоловік. За попередньою інформацією, в нього в руках здетонувала граната.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

– Сьогодні вранці до поліції Києва надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чути вибух. В подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями, – йдеться у повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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