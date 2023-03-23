Бахмут выполнил свою задачу на 200% — командир 30-й бригады ВСУ

Март, 23 в 12:23

Командир 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко считает, что Бахмут в Донецкой области выполнил свою задачу на 200%.

Об этом пишет Military Media Center.

По его словам, Бахмут — политический вопрос для российского диктатора Владимира Путина.

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— На мой взгляд, Бахмут свою задачу выполнил на 200%. Это форпост, который россияне пытаются взять применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10 — 15 человек. По опыту работы на этом направлении, оккупанты применяют артиллерию даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают наши подразделения, — рассказал полковник.

В то же время, по его словам, нельзя недооценивать войска РФ, они пробуют разную тактику.

— Если оккупанты имеют успех, бьют штурмовой группой и наращиваются, если нет — переходят на другой участок, — отметил Силенко.

Он добавил, что если в целом говорить о российском командовании, то это генералы советских времен. У нас же в основном молодые офицеры и генералы, которые более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается, скоро ВСУ этим воспользуются.

Источник: Military Media Center