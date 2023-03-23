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Факти / Україна

Бахмут виконав своє завдання на 200% – командир 30-ї бригади ЗСУ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ЗСУ

Командир 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького полковник Володимир Сіленко вважає, що Бахмут на Донеччині виконав своє завдання на 200%.

Про це пише Military Media Center.

За його словами, Бахмут – політичне питання для російського диктатора Володимира Путіна.

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– На мій погляд, Бахмут своє завдання виконав на 200 %. Це форпост, який росіяни намагаються взяти застосовуючи тактику навали штурмовими групами по 10 – 15 осіб. З досвіду роботи на цьому напрямку, окупанти застосовують артилерію навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють наші підрозділи, – розповів полковник.

Водночас, за його словами, не можна недооцінювати війська РФ, вони пробують різну тактику.

– Якщо окупанти мають успіх, б’ють штурмовою групою і нарощуються, якщо ні – переходять на іншу ділянку, – зазначив Сіленко.

Він додав, що якщо загалом говорити про російське командування, то це генерали радянських часів. У нас же здебільшого молоді офіцери та генерали, які більш креативні та з досвідом взаємодії з НАТО.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під Бахмутом РФ втрачає значні сили та видихається, скоро ЗСУ цим скористаються.

Джерело: Military Media Center

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