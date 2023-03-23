Март, 23 в 1:05

В Воздушных силах опровергли информацию информация о якобы учениях пилотов Вооруженных сил Украины на французских самолетах Mirage 2000.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net.

Перед этим французская газета Le Figaro писала, что украинские летчики якобы проходят учения во Франции на истребителях Mirage 2000.

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По данным издания, около 30 летчиков ВСУ уже более полутора месяцев осваивают французские истребители-бомбардировщики на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси в рамках ускоренной подготовки.

Издание пишет, что решение о начале учений было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж, который состоялся 8 февраля.

Le Figaro также сообщало, что Франция намерена поставить Украине около десяти таких самолетов, поскольку в Париже по теме истребителей нет ограничений.

Представитель ВС ВСУ Игнат сказал, что информация об обучении украинских пилотов не соответствует действительности.

Он отметил, что тысячи украинских военнослужащих, в том числе и из Воздушных сил ВСУ сейчас проходят обучение в разных странах мира, и это является “типичным явлением”.

Конкретно во Франции проходили курсы авианаводчиков, курсы выживания и другие, но об обучении летного состава пока нет никакой речи.

В то же время, отметил спикер Воздушных сил, различные государства-партнеры предлагают Украине площадки для вероятного потенциального обучения летчиков в будущем.

Фото: АрміяInform