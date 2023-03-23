Березень, 23 в 1:05

У Повітряних силах спростували інформацію інформація про нібито навчання пілотів Збройних сил України на французьких літаках Mirage 2000.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net.

Перед цим французька газета Le Figaro писала, що українські льотчики нібито проходять навчання у Франції на винищувачах Mirage 2000.

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За даними видання, близько 30 льотчиків ЗСУ вже понад півтора місяця опановують французькі винищувачі-бомбардувальники на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі в рамках прискореної підготовки.

Видання пише, що рішення про початок навчань було ухвалено напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижу, що відбувся 8 лютого.

Le Figaro також повідомляло, що Франція має намір поставити Україні близько десяти таких літаків, оскільки у Парижі щодо теми винищувачів немає обмежень.

Речник ПС ЗСУ Ігнат сказав, що інформація про навчання українських пілотів не відповідає дійсності.

Він наголосив, що тисячі українських військовослужбовців, у тому числі і з Повітряних сил ЗСУ зараз проходять навчання у різних країнах світу, і це є “типовим явищем”.

Конкретно у Франції проходили курси авіанавідників, курси виживання та інші, але про навчання льотного складу поки немає жодної мови.

Водночас, наголосив спікер Повітряних сил, різні держави-партнери пропонують Україні майданчики для ймовірного потенційного навчання льотчиків у майбутньому.

Фото: АрміяInform