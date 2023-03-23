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Факты / Україна

Все равно вы их не заберете, это будут дети России: мальчик о вывозе его и других в РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Все равно вы их не заберете, это будут дети России: мальчик о вывозе его и других в РФ

Украинский ребенок рассказал, как российские оккупанты хотели вывезти его и других детей в Россию для дальнейшего усыновления.

Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Они сказали, что отдадут нас в приемные семьи, в Псков в России, там Интернат, а там вас уже усыновят, — говорит он.

При этом мальчик сказал “добродетелям” что родители от них не отказывались:

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— Мы говорили, что от нас родители не отказывались, никак вы нас не отвезете никуда. Они говорят, от вас отказались. Мы звоним маме, она говорит директору: “Вы что вообще больные. Я такого не говорила, зачем вы детям врете”. А они: “Все равно вы их не заберете, это дети России будут”.

К слову, вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута в города России.

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