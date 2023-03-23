Все одно ви їх не заберете, це будуть діти Росії: хлопчик про вивезення його та інших до РФ
Українська дитина розповіла, як російські окупанти хотіли вивезти її та інших дітей до Росії для подальшого усиновлення.
Відповідне відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
– Вони сказали, що віддадуть нас у прийомні сім’ї, до Пскова в Росії, там інтернат, а там вас уже усиновлять, – каже він.
Хоча хлопчик сказав “добродіям”, що батьки від них не відмовлялися:
– Ми казали, що від нас батьки не відмовлялися, ви нас не відвезете нікуди. Вони кажуть, що від вас відмовилися. Ми дзвонимо мамі, вона каже директору: “Ви що, взагалі хворі. Я такого не говорила, навіщо ви дітям брешете”. А вони: “Все одно ви їх не заберете, це діти Росії будуть”.
До речі, раніше повідомлялось, що вагнерівці почали депортацію жителів передмістя Бахмута до Росії.