Все одно ви їх не заберете, це будуть діти Росії: хлопчик про вивезення його та інших до РФ

Березень, 23 в 20:01

Українська дитина розповіла, як російські окупанти хотіли вивезти її та інших дітей до Росії для подальшого усиновлення.

Відповідне відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Вони сказали, що віддадуть нас у прийомні сім’ї, до Пскова в Росії, там інтернат, а там вас уже усиновлять, – каже він.

Хоча хлопчик сказав “добродіям”, що батьки від них не відмовлялися:

Зараз дивляться

– Ми казали, що від нас батьки не відмовлялися, ви нас не відвезете нікуди. Вони кажуть, що від вас відмовилися. Ми дзвонимо мамі, вона каже директору: “Ви що, взагалі хворі. Я такого не говорила, навіщо ви дітям брешете”. А вони: “Все одно ви їх не заберете, це діти Росії будуть”.

До речі, раніше повідомлялось, що вагнерівці почали депортацію жителів передмістя Бахмута до Росії.