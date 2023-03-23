Из пригорода Бахмута вагнеровцы депортируют местных в Россию – ЦНС
Вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что боевики вывозят местных жителей на захваченные районы Луганщины, где те проходят фильтрацию. После этого их депортируют в Пермь и другие отдаленные районы РФ.
— Есть типичная история, где пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями эвакуации. После чего ассимилируют в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов, — говорится в сообщении.
К слову, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается.
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