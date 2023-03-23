Из пригорода Бахмута вагнеровцы депортируют местных в Россию – ЦНС

Март, 23 в 18:04

Вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что боевики вывозят местных жителей на захваченные районы Луганщины, где те проходят фильтрацию. После этого их депортируют в Пермь и другие отдаленные районы РФ.

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— Есть типичная история, где пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями эвакуации. После чего ассимилируют в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов, — говорится в сообщении.

К слову, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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