Март, 24 в 22:26

Соглашение о совместной закупке боеприпасов калибра 155 мм для Украины поддерживают уже 20 стран, 19 из которых являются государствами-членами Евросоюза.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с литовским главой МИД Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве.

— Мы высоко ценим подписанный 20 марта проект Европейского оборонного агентства по совместному производству боеприпасов калибра 155 мм. По состоянию на сейчас к этому проекту уже присоединились 19 государств-членов ЕС и Норвегия. То есть 20 стран, которые будут задействованы в той или иной форме в совместном производстве чрезвычайно нужных Украине боеприпасов 155 калибра, — сказал Кулеба.

По словам министра иностранных дел, это “революционный шаг”, поскольку все эти страны будут работать над тем, чтобы помощь снарядами Украине стала действительно стратегической.

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Напомним, накануне министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения оказания поддержки Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал указанное решение Европейского Союза стратегическим шагом к победе над Россией.