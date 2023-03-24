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Факты / Україна

РФ штурмует Бахмут и проваливает наступление в сторону Авдеевки и Марьинки – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бахмут - це Україна
Фото: Depositphotos

Украинские военные за сутки отбили более 79 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Больше всего боевых столкновений произошло на Бахмутском направлении.

Враг не перестает штурмовать Бахмут.

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Украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечи Донецкой области.

Не удалось оккупантам наступление в сторону населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Першотравневое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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