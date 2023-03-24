РФ штурмует Бахмут и проваливает наступление в сторону Авдеевки и Марьинки – Генштаб ВСУ
Украинские военные за сутки отбили более 79 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Больше всего боевых столкновений произошло на Бахмутском направлении.
Враг не перестает штурмовать Бахмут.
Украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечи Донецкой области.
Не удалось оккупантам наступление в сторону населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Першотравневое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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