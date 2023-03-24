РФ штурмує Бахмут та провалює наступи в бік Авдіївки та Мар’їнки – Генштаб ЗСУ

Березень, 24 в 10:58

Українські військові за добу відбили понад 79 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Найбільше бойових зіткнень сталось на Бахмутському напрямку.

Ворог не припиняє штурмувати Бахмут.

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Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області.

Не вдався окупантам наступ у бік населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Першотравневе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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