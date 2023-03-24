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Факти / Україна

РФ штурмує Бахмут та провалює наступи в бік Авдіївки та Мар’їнки – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Бахмут - це Україна
Фото: Depositphotos

Українські військові за добу відбили понад 79 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Найбільше бойових зіткнень сталось на Бахмутському напрямку.

Ворог не припиняє штурмувати Бахмут.

Зараз дивляться

Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області.

Не вдався окупантам наступ у бік населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Першотравневе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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