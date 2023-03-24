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В Киевской области объявлена угроза атаки вражеских дронов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (ОВА).

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

— Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов, — говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях до отбоя.