Четыре МИГ-29 от Словакии и взрывы на Сумщине: что происходит на 394-й день войны (онлайн)
В Украине появится представительство Международного уголовного суда.
Под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается. Генерал Александр Сырский говорит, что ВСУ этим воспользуются.
Лидеры ЕС одобрили совместные закупки боеприпасов и осудили Иран и Беларусь за поддержку РФ.
Парламент Швеции одобрил отправку Украине САУ Archer и танков Leopard 2.
Словакия передала Украине первые четыре самолета МиГ-29.
Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Несмотря на подписание Римского статута Венгрия отказалась арестовывать президента РФ Владимира Путина.
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.
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