Там даже документов его нет: жена оккупанта о произволе в воинских частях РФ

Март, 24 в 18:59

Жена мобилизованного военнослужащего из Мурманской области в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не числится ни в одной из воинских частей.

— Он даже нигде по спискам не проходит. Ну потеряли единицу, — говорит она.

Жена рассказывает, что у части даже нет документов мужчины о прохождении службы.

— Там даже документов его нет, вот в понедельник снова поеду в часть. Я такого беспредела и бардака вообще не видела. Там, кто с ним был, я так поняла, вообще по спискам не проходили, — возмущается женщина.

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Фото: ГУР