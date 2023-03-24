Там даже документов его нет: жена оккупанта о произволе в воинских частях РФ
Жена мобилизованного военнослужащего из Мурманской области в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не числится ни в одной из воинских частей.
— Он даже нигде по спискам не проходит. Ну потеряли единицу, — говорит она.
Жена рассказывает, что у части даже нет документов мужчины о прохождении службы.
— Там даже документов его нет, вот в понедельник снова поеду в часть. Я такого беспредела и бардака вообще не видела. Там, кто с ним был, я так поняла, вообще по спискам не проходили, — возмущается женщина.
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Фото: ГУР