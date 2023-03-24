Там навіть документів його немає: дружина окупанта про свавілля у військових частинах РФ

Березень, 24 в 18:59

Дружина мобілізованого військовослужбовця з Мурманської області у перехопленій українською розвідкою розмові розповідає, що її чоловік не проходить за жодним зі списків, відповідно, не значиться у жодній із військових частин.

– Він навіть ніде за списками не проходить. Ну, втратили одиницю, – каже вона.

Дружина розповідає, що частина навіть не має документів чоловіка про проходження служби.

– Там навіть документів його немає, ось у понеділок знову поїду до частини. Я такого свавілля й бардаку взагалі не бачила. Там, хто з ним був, я так зрозуміла, взагалі за списками не проходили, – обурюється жінка.

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Фото: ГУР