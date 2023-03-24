Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых оккупантов

Украина передала Российской Федерации всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

О гуманитарной акции Украины 24 марта сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Сейчас смотрят

Передача тяжелораненых и тяжелобольных военных РФ, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения, состоялась в одностороннем порядке.

Сделала это Украина, придерживаясь международных обязательств, выполнения статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста.

– В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации – возвращении тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право, – отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых оккупантов / 8 фотографий

В то же время, отмечают в координационном штабе, Россия, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

– Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий.

Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, специально создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе, – добавляют в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Украина призвала мировое сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка