Март, 24 в 13:04

Украина передала Российской Федерации всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

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О гуманитарной акции Украины 24 марта сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Передача тяжелораненых и тяжелобольных военных РФ, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения, состоялась в одностороннем порядке.

Сделала это Украина, придерживаясь международных обязательств, выполнения статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста.

– В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации – возвращении тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право, – отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых оккупантов / 8 фотографий

В то же время, отмечают в координационном штабе, Россия, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

– Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, специально создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе, – добавляют в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Украина призвала мировое сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными