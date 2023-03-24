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Факти / Україна

Україна в односторонньому порядку передала РФ усіх важкопоранених окупантів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Україна в односторонньому порядку передала РФ усіх важкопоранених окупантів

Україна передала Російській Федерації всіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

Про гуманітарну акцію України 24 березня повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Передання важкопоранених та важкохворих військових РФ, захоплених у полон із початку широкомасштабного вторгнення, відбулося в односторонньому порядку.

Зробила це Україна, дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

– У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію – повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, – зауважили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна повернула всіх важкопоранених окупантів 24 березня 2023
Україна в односторонньому порядку передала РФ усіх важкопоранених окупантів / 8 фотографий

Водночас, наголошують у координаційному штабі, Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

– Усі ці категорії громадян, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

Попри це, Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі, – додають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Україна закликала світову спільноту посилити тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

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