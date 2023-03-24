Україна в односторонньому порядку передала РФ усіх важкопоранених окупантів
Україна передала Російській Федерації всіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.
Про гуманітарну акцію України 24 березня повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Передання важкопоранених та важкохворих військових РФ, захоплених у полон із початку широкомасштабного вторгнення, відбулося в односторонньому порядку.
Зробила це Україна, дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.
– У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію – повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, – зауважили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Водночас, наголошують у координаційному штабі, Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.
– Усі ці категорії громадян, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.
Попри це, Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі, – додають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Україна закликала світову спільноту посилити тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України.
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Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими