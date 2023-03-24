Март, 24 в 14:34

Медиагруппа Starlight Media и K&K Group создали видеоработу для социальной кампании Вооруженных сил Украины.

В эфир национальных телеканалов вышел ролик-посвящение силе защитников и защитниц, их борьбе за свободу, безопасность страны и близких.

— Ежедневно мы помним о тех, кто стал на защиту нашей свободы и жизни. Им посвящены наши усилия по поддержке армии, с ожиданием их возвращения мы создали программу поддержки ветеранов и ветеранок российско-украинской войны. Этот ролик — еще одно проявление нашего уважения, благодарности и стремления навсегда запечатлеть в национальной памяти силу и смелость защитников и защитниц, которые борются за нашу свободу и украинское будущее, — сказал Александр Богуцкий, CEO Starlight Media.

Главными героями и героинями видео стали украинские военные. Реальные люди, которые взяли оружие в руки с самой высокой мотивацией — защиты детей, любимых, друзей и страны.

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Елена Мартынова, маркетинг-директор Starlight Media отметила, что эта социальная работа имеет особое значение.

— Это ролик, который создавался вместе с ее героями и героинями, ролик гордости и благодарности, понимания силы их мотивации и ценностей. Для Starlight Media — это гордость и важная возможность показать их в этом социальном видео всей стране, — сказала она.

В главных ролях: Владимир Ращук, Мария Дьяконенко, Елена Левченко, Эней Панькив, Ксена, Шериф, Академик, Параграф, Шепард.

— Это была одна из самых ответственных съемок в жизни, потому что она о тех, кому мы обязаны жизнью. Главный герой ролика — Владимир Ращук, актер, но после полномасштабного вторжения он взял в руки оружие и пошел защищать свое. Абсолютно все люди в форме, которых зритель видит в видео — это реальные военные, которые ранее были айтишниками, финансистами, филологами и т. д., — отметила Лидия Панькив, промо-директор СТБ, креативный директор ролика.

Социальный ролик называется Захисти cвоє.

— Каждый украинец может по-разному воспринимать самое дорогое — СВОЕ. Для кого-то — это страна или семья, для кого-то — образ жизни и друзья, а для кого-то — свобода. Но все едины в главном: каждый украинец сделает все, чтобы защитить самое дорогое. И это самая большая мотивация, которая может быть. У врага такой мотивации нет и быть не может! Поэтому я уверен в нашей победе, — сказал Игнат Коробко, CEO K&K Group.

По словам Виталия Варбанца, PR-директора K&K Group, это видео не столько о войне, сколько о ценности того, что у нас есть.

— Нам было важно за полминуты донести этот смысл. Чтобы каждый узнал в видео себя, узнал самое дорогое для себя. Этот ролик — посвящение мужеству украинцев. Всем, кто на передовой, и каждому, кто в тылу делает все возможное для победы. Да, сегодня каждый защищает свое. Но все вместе защищаем Украину. Потому что мы – и есть Украина, — сказал он.