Из Украины, с отвагой: Starlight Media сняла ролики о мужестве украинских аграриев

Март, 22 в 17:39

Серия из 10 роликов под названием From Ukraine, with bravery станет инструментом украинских дипломатов в борьбе против российской пропаганды на международной арене, рассказывая миру о ежедневных невероятных усилиях украинцев на пути остановки голода.

Проект создала компания Starlight Media при участии экспертов Министерства иностранных дел Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства аграрной политики и других государственных служб и ведомств, которые стоят на страже продовольственной безопасности мира.

До полномасштабного вторжения Украина поставляла 50% всего продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы. Украинские аграрии, фермеры, логисты и другие специалисты агропромышленного сектора обеспечивали пищей около 400 млн человек во всем мире.

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Напав на Украину, Россия поставила всех этих людей под угрозу голода. Фото горящих элеваторов, полей и портов облетели весь мир. Россия пыталась и продолжает попытки спровоцировать глобальный продовольственный кризис и шантажировать этим мир. Это один из гибридных методов войны, которые использует агрессор.

Сегодня, несмотря на целенаправленные попытки обстрелами уничтожить нашу продукцию, Украина все еще остается гарантом продовольственной безопасности мира. О ежедневных невероятных усилиях украинцев на передовой агробезопасности – в серии роликов под единым слоганом From Ukraine, with bravery.

— Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров на рынке пшеницы и масла. Из-за полномасштабного вторжения России, блокирования портов и оккупации наших предприятий – экспорт на время остановился. Это привело к дефициту и глобальному росту цен на продовольствие. Например, известно, что за первую половину 2022 года в Южной Корее закрылось более 1,2 тыс. пекарен, которые на фоне внутренней инфляции не смогли себе позволить подорожание масла и муки. Это лишь один из примеров того, как российская агрессия в Украине влияет на весь мир. Именно поэтому, несмотря на ежедневную смертельную угрозу со стороны РФ, украинский агросектор возобновил работу — в результате начал стабилизироваться и рынок продовольствия. Сейчас, даже в состоянии войны, Украина остается гарантом продовольственной безопасности в мире. Но какой ценой достигается эта хрупкая стабильность? Наша цель — рассказать миру о ежедневном подвиге украинских аграриев, которые находятся на передовой войны за продовольственную безопасность мира, — отметила креативный продюсер Starlight Media Татьяна Гребеник.

Несмотря на полномасштабное вторжение России, Украина и в дальнейшем удовлетворяет самый большой экспорт зерна. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, Украина на пятом месте в мире по объему поставок пшеницы, четвертая — по поставкам кукурузы, первая — по экспорту подсолнечного масла и шрота.

Страна, которую называют житницей Европы, ежедневно прилагает титанические усилия, чтобы каждый европеец мог безопасно получить свой хлеб на обед.

Для съемок проекта команда Starlight Media ездила по Украине, брала интервью у работников ферм и предприятий, была очевидцем жатвы под обстрелами, говорила с железнодорожниками и работниками речных портов, которые приняли первый удар после блокирования морских портов, чтобы показать тяжелый путь от выращивания курицы на украинской ферме, сбора зерна на только что разминированном поле до обеда в отдаленных странах Африки.

Украинская аудитория сможет посмотреть ролики в эфире Нового канала, соцсетях телеканала ICTV и на международной платформе Ukraine.ua.