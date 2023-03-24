Березень, 24 в 14:34

Медіагрупа Starlight Media та K&K Group створили відеороботу для соціальної кампанії Збройних сил України.

В ефір національних телеканалів вийшов ролик-присвята силі захисників і захисниць, їхній боротьбі за свободу, безпеку країни і близьких.

– Щодня ми пам’ятаємо про тих, хто став на захист нашої свободи та життя. Їм присвячені наші зусилля з підтримки армії, з очікуванням на їхнє повернення ми створили програму підтримки ветеранів і ветеранок російсько-української війни. Цей ролик – ще один прояв нашої поваги, вдячності та прагнення назавжди закарбувати в національній пам’яті силу та сміливість захисників і захисниць, що виборюють нашу свободу та українське майбутнє, – сказав Олександр Богуцький, CEO Starlight Media.

Головними героями й героїнями відео стали українські військові. Реальні люди, які взяли зброю до рук з найвищою мотивацією – захисту дітей, коханих, друзів і країни.

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Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media зазначила, що ця соціальна робота має особливе значення.

– Це ролик, що створювався разом із її героями та героїнями, ролик гордості та вдячності, розуміння сили їхньої мотивації та цінностей. Для Starlight Media – це гордість і важлива можливість показати їх у цьому соціальному відео всій країні, – сказала вона.

В головних ролях: Володимир Ращук, Марія Д’яконенко, Олена Левченко, Еней Паньків, Ксена, Шериф, Академік, Параграф, Шепард.

– Це була одна із найбільш відповідальних зйомок у житті, бо вона про тих, кому ми завдячуємо життям. Головний герой ролика – Володимир Ращук, актор, але після повномасштабного вторгнення він взяв до рук зброю і пішов захищати своє. Абсолютно всі люди у формі, яких глядач бачить у відео, це реальні військові, які раніше були айтівцями, фінансистами, філологами тощо, – зазначила Лідія Паньків, промо-директорка СТБ, креативна директорка ролику Захисти своє.

Соціальний ролик має назву Захисти cвоє.

– Кожен українець може по-різному сприймати найдорожче – СВОЄ. Для когось – це країна чи родина, для когось – спосіб життя та друзі, а для когось – свобода. Але всі єдині в головному: кожен українець зробить усе, щоб захистити найдорожче. І це найбільша мотивація, яка може бути. У ворога такої мотивації немає і бути не може! Тому я впевнений у нашій перемозі, – сказав Гнат Коробко, CEO K&K Group.

За словами Віталія Варбанця, PR-директора K&K Group, це відео не так про війну, як про цінність того, що в нас є.

– Нам було важливо за пів хвилини донести цей сенс. Щоб кожен впізнав у відео себе, впізнав найдорожче для себе. Цей ролик – присвята мужності українців. Усім, хто на передовій, та кожному, хто в тилу робить все можливе для перемоги. Так, сьогодні кожен захищає своє. Але усі разом захищаємо Україну. Бо ми – і є Україна, – сказав він.