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Факты / Україна

Наконец-то моя ярость превратится в оружие. Полицейская с десятилетним опытом присоединилась к Гвардии наступления

Бедрак Виктория, редактор ленты
Наконец-то моя ярость превратится в оружие. Полицейская с десятилетним опытом присоединилась к Гвардии наступления
Фото: Нацполиция

В Нацполиции рассказали историю полицейской Карины Тушевской из города Счастье Луганской области, которая решила присоединиться к штурмовой бригаде Лють.

— Карина — уроженка Луганской области. В 2013 году она закончила Луганский государственный университет внутренних дел. Но менее чем за год началась война. Карина в то время работала следователем в г. Счастье — прямо на линии разграничения с оккупированной территорией, — говорится в сообщении.

Полицейская активно работала в составе сил обороны в зоне проведения АТО/ООС.

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За 8 лет работа в условиях повышенной опасности стала для девушки уже привычной, однако после полномасштабного вторжения полицейской пришлось оставить родной город и уехать в Хмельницкую область.

Карина работала в Шепетовском райуправлении полиции, а когда узнала о формировании штурмовой бригады Лють, без колебаний одной из первых изъявила желание на вступление.

— Наконец-то моя ярость превратится в реальное оружие. Имею опыт, который пригодится. А главное — желание воплотить в жизнь свою давнюю мечту: освободить родную Луганскую область от захватчиков, — рассказала полицейская.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила, что набор в Гвардию наступления вскоре завершится. Желающие подать свои заявки должны успеть до 1 апреля 2023 года.

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Источник: Нацполиция
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