Нарешті моя лють перетвориться на зброю. Поліцейська з десятирічним досвідом приєдналась до Гвардії наступу

Березень, 27 в 13:43

У Нацполіції розповіли історію поліцейської Карини Тушевської з міста Щастя на Луганщині, яка вирішила приєднатись до штурмової бригади Лють.

– Карина — уродженка Луганщини. У 2013 році вона закінчила Луганський державний університет внутрішніх справ. Та менш ніж за рік почалась війна. Карина на той час працювала слідчою у м. Щастя — прямо на лінії розмежування з окупованою територією, – йдеться у повідомленні.

Поліцейська активно працювала в складі сил оборони в зоні проведення АТО/ООС.

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За 8 років робота в умовах підвищеної небезпеки стала для дівчини вже звичною, проте після повномасштабного вторгнення поліцейській довелося залишити рідне місто та виїхати на Хмельниччину.

Карина працювала в Шепетівському райуправлінні поліції, а коли дізналась про формування штурмової бригади Лють, без вагань однією з перших виявила бажання на вступ.

– Нарешті моя лють перетвориться на реальну зброю. Маю досвід, що стане в нагоді. А головне — бажання втілити в життя свою давню мрію: визволити рідну Луганщину від загарбників, – розповіла поліцейська.

Раніше заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко повідомила, що набір у Гвардію наступу незабаром завершиться. Охочі подати свої заявки мають встигнути до 1 квітня 2023 року.