Возвращение полуострова неизбежно. В Крыму растут проукраинские настроения — Минреинтеграции

Март, 27 в 14:47

В Крыму растут проукраинские настроения, в то же время российские ставленники и военное командование вывозят свои семьи и продают имущество.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

— На улицах временно оккупированных населенных пунктов полуострова существенно увеличилось количество желтых лент, патриотических граффити и листовок с антивоенными призывами. Таким образом неравнодушные граждане дают понять, что возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно, — говорится в сообщении.

Отмечено, что заметно активизировалось партизанское движение, что свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан.

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— Между тем российские ставленники и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество. Потому что боятся. Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращают в линию обороны, — добавили в ведомстве.

В Минреинтеграции также призвали крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности сообщать о месте пребывания врага или его техники.

Фото: Желтая лента

Источник: Минреинтеграции