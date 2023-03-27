Повернення півострова неминуче. У Криму ростуть проукраїнські настрої – Мінреінтеграції

Березень, 27 в 14:47

У Криму ростуть проукраїнські настрої, водночас російські ставленики та військове командування вивозять свої сім’ї та продають майно.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

– На вулицях тимчасово окупованих населених пунктів півострова суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. У такий спосіб небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що помітно активізувався партизанський рух, що свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.

Зараз дивляться

– Тим часом російські ставленики та військове командування в страху вивозять свої сім’ї та розпродують майно. Бо бояться. Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони, – додали у відомстві.

У Мінреінтеграції також закликали кримчан бути уважними й обережними, не піддаватися на жодні провокації. За можливості повідомляти про місце перебування ворога чи його техніку.

Фото: Жовта стрічка

Джерело: Мінреінтеграції