Март, 26 в 1:10

Во временно оккупированном Крыму ставленники Кремля активизировали “контрдиверсионный режим” и продолжают давить крымских татар.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

— Оккупанты активизировали во временно захваченном Крыму контрдиверсионный режим и давят на крымских татар, — написал он.

По его словам, главный акцент сделан на преследовании и усилении репрессий против коренного народа полуострова.

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— Оккупанты увеличили количество работников спецслужб, которые следят за активными гражданами и активно прослушивают мобильные устройства, — написал он.

Кроме того, Владислав Назаров сообщил, что на полуострове фиксируется увеличение арестов и выдачи повесток крымским татарам.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию с полуострова.

Кроме того, российские расследователи узнали, что на территории Крыма назначенный марионеточный “глава” полуострова Сергей Аксенов создал так называемую ЧВК Конвой. Источники издания сообщили, что позиция новосозданной ЧВК сейчас расположены в соседней с Крымом Херсонской области.