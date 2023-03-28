Карта боевых действий на 28.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 398-е сутки полномасштабной войны украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые основные усилия бросают на наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
Карта боевых действий в Украине на 28.03.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 398-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.