Март, 28 в 6:14

На 398-е сутки полномасштабной войны украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые основные усилия бросают на наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Карта боевых действий в Украине на 28.03.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.