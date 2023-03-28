Карта бойових дій на 28.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 398-му добу повномасштабної війни українські захисники дають відсіч російським окупантам, які основні зусилля кидають на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.
Карта бойових дій в Україні на 28.03.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.