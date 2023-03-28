Министр энергетики заявил, что Украина готова снова начать экспорт электроэнергии в Европу

Март, 28 в 15:24

У Украины появилась возможность возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон в Брюсселе, передает пресс-служба Минэнерго.

— Сейчас мы имеем профицит генерации в энергосистеме, поэтому есть возможность для экспорта электроэнергии в европейские страны. Это взаимовыгодный процесс, поскольку Европа может получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинские генерирующие компании могут зарабатывать средства, в том числе и для восстановления мощностей после войны. Для нас очень важно решение ENTSO-E по увеличению возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС, — заявил министр.

В период с октября 2022 года по февраль 2023-го российские войска нанесли 225 ударов по 112 объектам критической гражданской инфраструктуры Украины.

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Однако вывести украинскую энергосистему из строя террористам не удалось.

За год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на сумму $143,8 млрд.