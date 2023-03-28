Міністр енергетики заявив, що Україна готова знову розпочати експорт електроенергії до Європи

Березень, 28 в 15:24

В України з’явилася можливість відновити експорт електроенергії в Європу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики кадрі Сімсон у Брюсселі, передає пресслужба Міненерго.

— Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії в європейські країни. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, в тому числі й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливе рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС, – заявив міністр.

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