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Факти / Україна

Міністр енергетики заявив, що Україна готова знову розпочати експорт електроенергії до Європи

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
герман галущенко
Фото: УНІАН

В України з’явилася можливість відновити експорт електроенергії в Європу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики кадрі Сімсон у Брюсселі, передає пресслужба Міненерго.

— Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії в європейські країни. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, в тому числі й для відновлення потужностей після війни.

Для нас дуже важливе рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС, – заявив міністр.

У період з жовтня 2022 року до лютого 2023 року російські війська завдали 225 ударів по 112 об’єктах критичної цивільної інфраструктури України.

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Однак вивести українську енергосистему з ладу терористам не вдалося.

За рік повномасштабної війни Росія завдала шкоди інфраструктурі України на суму $143,8 млрд.

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Джерело: Міненергетики
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