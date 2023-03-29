Март, 29 в 1:06

Для поставок Украине современных истребителей необходимо 18 месяцев, но потенциально это могут быть не только F-16.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете Сената.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль спросил главу Пентагона о предоставлении Украине современных истребителей. По словам Остина, на этом этапе войны истребители не являются критическими для ВСУ.

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— Относительно истребителей F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть или F16, или другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что Украина имеет именно то, что ей нужно, — сказал он.

Американский министр добавил, что сейчас главной потребностью ВСУ на поле боя является противовоздушная оборона большой дальности.

— Сейчас главная потребность украинцев — это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения, — сказал он.

Ллойд Остин добавил, что американская Стратегия национальной обороны “определяет агрессивную Россию Путина как острую угрозу”.

Глава Пентагона в очередной раз повторил, что США будут поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.

Слушания были посвящены проекту американского государственного бюджета на 2024 год.