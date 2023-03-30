Март, 29 в 23:41

Инспекторы Соединенных Штатов не обнаружили признаков нецелевого использования помощи, предоставленной Украине от США. Других серьезных нарушений в рамках поддержки Украины также не было выявлено.

Об этом заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла во время слушаний на спецзаседании в Сенате США.

По ее словам, с момента предоставления американской помощи Украине после полномасштабного российского вторжения Вашингтоном была создана система контроля, предполагающая несколько уровней надсмотра, а также были проведены необходимые разъяснительные работы о том, как сообщать о подозрениях нарушений.

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Николь Анджарелла добавила, что с начала предоставления помощи Украине Офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, “что на 556% больше, чем за предыдущие 11 месяцев”.

— На сегодня мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская деятельность работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID, — сказала она.

Анджарелла позже заявила, что офис Генинспектора USAID осуществляет два открытых расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью, а также пять расследований находятся на стадии предварительного изучения обстоятельств.

Николь Анджарелла также сообщила о ситуации, когда могло возникнуть потенциальное злоупотребление в рамках поставок помощи, о чем заявил один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине. Однако в той ситуации до нарушения дело не дошло.

— Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита… поэтому на сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения, — сказала она.

На предыдущих слушаниях чиновники США также не обнаружили никаких признаков нецелевого использования американской помощи со стороны Украины.