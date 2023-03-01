Нет доказательств мошенничества в рамках поставок оружия из США в Украину — инспектор Пентагона
США не нашли никаких доказательств того, что оружие, которое было поставлено Украине, было бы найдено за пределами Украины.
Об этом заявила заместитель главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер в подкомитете по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США по вопросам обороны.
— Зато мы видим, что украинские подразделения на передовой ежедневно эффективно используют помощь в сфере безопасности на поле боя, — заявила она.
Селеста Волландер добавила, что Соединенные Штаты адаптировали свою практику подотчетности к боевым условиям, чтобы избежать риска незаконного перенаправления помощи.
Другой высокопоставленный чиновник Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что нет никаких сообщений о том, что оружие исчезло из Украины, и избавляться от него не в интересах украинцев.
В то же время генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч заявил, что его ведомство пока тоже не выявило случаев нецелевого использования американской помощи Украине, пишет Associated Press.
Сторч, как и Волландер, сказал это во время слушаний в Палате представителей США.
— При этом он предупредил, что расследования по этому вопросу все еще находятся на ранних этапах, — отмечает AP.
Генерал Сторч говорит, что Пентагон получил ряд свидетельств, которые нуждаются в проверке.
— Он несколько раз повторил, что не хочет говорить о еще не завершенных расследованиях, — пишет Associated Press.
В сообщении отмечается, что в Конгрессе в последнее время отмечают, что США должны быть уверены, что помощь, которую направляют Украине, используется по назначению, поскольку некоторые конгрессмены начали думать о том, почему США тратят так много денег на помощь Украине.
В конце января текущего года пресс-секретарь Минфина США Меган Аппер заявила, что ее ведомство пока тоже не имеет признаков нецелевого использования американских средств в Украине, но будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.