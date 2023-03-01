Март, 01 в 1:44

США не нашли никаких доказательств того, что оружие, которое было поставлено Украине, было бы найдено за пределами Украины.

Об этом заявила заместитель главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер в подкомитете по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США по вопросам обороны.

— Зато мы видим, что украинские подразделения на передовой ежедневно эффективно используют помощь в сфере безопасности на поле боя, — заявила она.

Селеста Волландер добавила, что Соединенные Штаты адаптировали свою практику подотчетности к боевым условиям, чтобы избежать риска незаконного перенаправления помощи.

Сейчас смотрят

Другой высокопоставленный чиновник Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что нет никаких сообщений о том, что оружие исчезло из Украины, и избавляться от него не в интересах украинцев.

В то же время генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч заявил, что его ведомство пока тоже не выявило случаев нецелевого использования американской помощи Украине, пишет Associated Press.

Сторч, как и Волландер, сказал это во время слушаний в Палате представителей США.

— При этом он предупредил, что расследования по этому вопросу все еще находятся на ранних этапах, — отмечает AP.

Генерал Сторч говорит, что Пентагон получил ряд свидетельств, которые нуждаются в проверке.

— Он несколько раз повторил, что не хочет говорить о еще не завершенных расследованиях, — пишет Associated Press.

В сообщении отмечается, что в Конгрессе в последнее время отмечают, что США должны быть уверены, что помощь, которую направляют Украине, используется по назначению, поскольку некоторые конгрессмены начали думать о том, почему США тратят так много денег на помощь Украине.

В конце января текущего года пресс-секретарь Минфина США Меган Аппер заявила, что ее ведомство пока тоже не имеет признаков нецелевого использования американских средств в Украине, но будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.