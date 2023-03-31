Март, 30 в 22:18

Россияне обстреляли Харьков из Белгородской области.

Обновлено 23:13. Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате ракетных ударов в одном из районов города поврежден частный дом и два гражданских авто.

Сейчас без пострадавших. Данные уточняются, написал он.

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Сначала об обстрелах сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Харьков под обстрелом, — коротко написал Терехов.

В то же время Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях и не игнорировать тревогу.

— Оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях, — написал он.

Перед ударами россиян по Харькову в области и городе была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в городе прогремели новые взрывы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что обстрел Харькова ведет Россия с территории Белгородской области.

— Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области, — написал он.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что в Харькове зафиксировано “шесть прилетов”. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, добавил мэр.

По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, враг обстрелял город ракетами С-300.

Впоследствии это подтвердил Олег Синегубов.

— Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано не менее 6 прилетов, предварительно, С-300. Обстреливают со стороны Белгорода, — написал он.

Синегубов добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.