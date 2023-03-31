Зафіксовано шість прильотів: окупанти обстріляли Харків із ЗРК С-300
Росіяни обстріляли Харків із Бєлгородської області.
Оновлено 31 березня. По цивільній інфраструктурі міста окупанти здійснили дев’ять ракетних пусків із ЗРК С-300.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Оновлено 23:13. Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок і два цивільних авто.
Наразі без постраждалих. Дані уточнюються, написав він.
Спочатку про обстріли повідомили мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Харків під обстрілом, – коротко написав Терехов.
Водночас Олег Синєгубов закликав жителів Харкова й області залишатися в укриттях і не ігнорувати тривогу.
– Окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він.
Перед ударами росіян по Харкову в області та місті було оголошено повітряну тривогу.
Згодом у місті пролунали нові вибухи.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що обстріл Харкова ведеться Росією з території Бєлгородської області.
– Російські терористи обстрілюють Харків з Бєлгородської області, – написав він.
Згодом Ігор Терехов повідомив, що наразі в Харкові зафіксовано “шість прильотів”. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється, додав мер.
За даними воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, ворог обстріляв місто ракетами С-300. Згодом це підтвердив Олег Синєгубов.
– Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 прильотів, попередньо, С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода, – написав він.
Синєгубов додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Джерело: Генштаб ЗСУ, Олег Синєгубов, Ігор Терехов