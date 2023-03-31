Зафіксовано шість прильотів: окупанти обстріляли Харків із ЗРК С-300

Березень, 31 в 8:13

Росіяни обстріляли Харків із Бєлгородської області.

Оновлено 31 березня. По цивільній інфраструктурі міста окупанти здійснили дев’ять ракетних пусків із ЗРК С-300.

Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Оновлено 23:13. Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок і два цивільних авто.

Наразі без постраждалих. Дані уточнюються, написав він.

Спочатку про обстріли повідомили мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Харків під обстрілом, – коротко написав Терехов.

Водночас Олег Синєгубов закликав жителів Харкова й області залишатися в укриттях і не ігнорувати тривогу.

– Окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він.

Перед ударами росіян по Харкову в області та місті було оголошено повітряну тривогу.

Згодом у місті пролунали нові вибухи.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що обстріл Харкова ведеться Росією з території Бєлгородської області.

– Російські терористи обстрілюють Харків з Бєлгородської області, – написав він.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що наразі в Харкові зафіксовано “шість прильотів”. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється, додав мер.

За даними воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, ворог обстріляв місто ракетами С-300. Згодом це підтвердив Олег Синєгубов.

– Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 прильотів, попередньо, С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода, – написав він.

Синєгубов додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Олег Синєгубов, Ігор Терехов