Март, 30 в 0:54

Хорватское правительство предоставит Украине несколько вертолетов Ми-8, которые ранее стояли на вооружении армии Хорватии.

Об этом на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым заявил его коллега Марио Баножич.

Его спросили о поставках Украине вооружения, на что Баножич сообщил о планах Хорватии поставить украинской армии вертолеты Ми-8.

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— Хорватское правительство с самого начала поддерживает Украину финансово, технически и материально, а также оказывает политическую поддержку. Одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений — это вертолеты (Ми-8, — Ред.). И я думаю, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу, — сказал он.

Марио Баножич не назвал количество вертолетов, которые хорватское правительство планирует передать Вооруженным силам Украины, впрочем, ранее СМИ писали о 14 указанных вертолетах.

В январе текущего года Дания и Литва объявили новый пакет помощи, куда вошли, в частности, вертолеты Ми-8.

Источник: Ukraine media center Odesa