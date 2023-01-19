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Факты / Україна

Гаубицы Caesar, пушки и вертолеты Ми-8: Дания и Литва объявили о новой военной помощи Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Дания отправит в Украину 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

Об этом заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по внешней политике.

– Это очень большая и значительная помощь. Мы были в постоянном контакте с украинцами по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку датского парламента, чтобы передать ее на борьбу за свободу Украины, — заявил министр.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра и правительство Дании за принятие решения о передаче Украине гаубиц Caesar.

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— Это серьезное укрепление обороноспособности нашей армии, которое поможет вытеснить агрессора и приблизить нашу общую победу, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, о новом пакете военной помощи Украине объявила Литва.

Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, поддержка будет включать зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость будущего пакета составляет около €125 млн.

– Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8, — говорится в сообщении.

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