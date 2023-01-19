Гаубицы Caesar, пушки и вертолеты Ми-8: Дания и Литва объявили о новой военной помощи Украине
Дания отправит в Украину 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.
Об этом заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по внешней политике.
– Это очень большая и значительная помощь. Мы были в постоянном контакте с украинцами по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку датского парламента, чтобы передать ее на борьбу за свободу Украины, — заявил министр.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра и правительство Дании за принятие решения о передаче Украине гаубиц Caesar.
— Это серьезное укрепление обороноспособности нашей армии, которое поможет вытеснить агрессора и приблизить нашу общую победу, — подчеркнул глава государства.
Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен @Statsmin і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу ???????? гаубиці «Цезар». Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з ???????? та наблизити нашу спільну перемогу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023
Кроме того, о новом пакете военной помощи Украине объявила Литва.
Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, поддержка будет включать зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость будущего пакета составляет около €125 млн.
– Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8, — говорится в сообщении.
I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023