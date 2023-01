Сейчас смотрят

Кроме того, о новом пакете военной помощи Украине объявила Литва.

Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, поддержка будет включать зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость будущего пакета составляет около €125 млн.

I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023