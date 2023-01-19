Январь, 19 в 18:50

Дания отправит в Украину 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

Об этом заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по внешней политике.

– Это очень большая и значительная помощь. Мы были в постоянном контакте с украинцами по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку датского парламента, чтобы передать ее на борьбу за свободу Украины, — заявил министр.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра и правительство Дании за принятие решения о передаче Украине гаубиц Caesar.

Сейчас смотрят — Это серьезное укрепление обороноспособности нашей армии, которое поможет вытеснить агрессора и приблизить нашу общую победу, — подчеркнул глава государства. Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен @Statsmin і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу ???????? гаубиці «Цезар». Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з ???????? та наблизити нашу спільну перемогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023 Кроме того, о новом пакете военной помощи Украине объявила Литва. Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, поддержка будет включать зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость будущего пакета составляет около €125 млн. – Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8, — говорится в сообщении. I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023 Читайте Ждут согласия: Зеленский назвал страны, которые готовы передать Украине танки

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